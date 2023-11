Cet évènement est passé Anne Crausaz Maison Rousseau et Littérature Genève Catégorie d’Évènement: Genève Anne Crausaz Maison Rousseau et Littérature Genève, 25 novembre 2023, Genève. Anne Crausaz Samedi 25 novembre, 11h00 Maison Rousseau et Littérature Entrée libre Atelier autour de L’imagier des sens, publié aux éditions Askip. L’album aborde les quatre éléments à partir des cinq sens.

Création d’un dessin en mobilisant tous ses sens: sentir l’odeur de la gouache et se souvenir, goûter l’encre comestible et essayer de deviner, caresser le papier, regarder les couleurs se mélanger… tout en écoutant les sons de la terre, du feu, de l’eau et de l’air.

Atelier en flux continu, dès 5 ans. Prévoir un tablier ou des habits qui ne risquent rien

Cette rencontre est suivie d'une séance dédicace au café de la MRL. Maison Rousseau et Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève

