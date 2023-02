Exposition à Maison Rouge – Saint-Jean-du-Gard Maison Rouge, 1 avril 2023, Saint-Jean-du-Gard.

Maison Rouge 5 rue de l’industrie 30270 St Jean du Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Tout le travail d’Alain Mailland est basé sur la beauté et les caractéristiques de chaque bois. Il utilise principalement des racines et des loupes fraîches de la région car ce sont des bois précieux aux motifs et couleurs extraordinaires : le pistachier, l’arbousier, la bruyère, le filaire, le micocoulier, etc. Alain Mailland utilise des bois très fins pour réaliser ces pièces délicates. Pour cet artisan d’art, il existe une connexion entre toutes les espèces sur terre : on peut trouver des formes animales et minérales dans les racines et les végétaux, et inversement. Les règnes se croisent, les frontières sont floues. Les hommes sont liés avec toutes les créatures vivant sur terre. C’est ce qu’Alain Mailland ressent quand il façonne ses pièces. Grâce au tour et à ses techniques, Alain Mailland peut reproduire toutes les structures circulaires que l’on observe dans l’univers, de l’atome à la galaxie. Pour lui, la naissance de ses créations est l’incarnation de ses rêves.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Alain Mailland