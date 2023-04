Visite en slam, rap et beat-box Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard

Visite en slam, rap et beat-box Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, 13 mai 2023, Saint-Jean-du-Gard. Visite en slam, rap et beat-box Samedi 13 mai, 18h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles entrée libre, sur inscription Le dispositif La Classe, l’œuvre est associé à la nuit des musées avec la participation de deux classes de Français de 5ième du Collège Marceau Lapierre et se transforme en la voix dans l’oeuvre !

Depuis début avril, les élèves travaillent avec Mathias Montoya alias Maras, slameur et Alexinho, beat-boxer. . Le principe est d’apprendre à écrire en rap, slam ou beat-box pour présenter un objet du musée. Le soir de la nuit des musées, ce sont les collégiens qui présenteront les objets en rap, slam ou beat box avec Maras en Monsieur Loyal pour vous accompagner.

il est conseillé de s’inscrire aux visites de 18h et de 19h, durée 45mn. Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 00 33 4 66 85 10 48 http://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/ [{« type »: « email », « value »: « maisonrouge@alesagglo.fr »}] Tout sur les Cévennes dans un musée Une incroyable collection de 10 000 objets donnent à comprendre le savoir faire et l’histoire des Cévennes. Ce musée de société vient d’être inauguré. parking : 35 grand’rue 30270 Saint-Jean-du-Gard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©MaisonRouge23

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Adresse 5 rue de l'Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard Ville Saint-Jean-du-Gard Departement Gard Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard

Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-gard/

Visite en slam, rap et beat-box Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 2023-05-13 was last modified: by Visite en slam, rap et beat-box Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 13 mai 2023 Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard