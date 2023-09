CONCERT DE MUSIQUES DE FILMS – ORCHESTRE D’HARMONIE D’EPINAL MAISON ROMAINE Épinal, 16 mars 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

PROCHAIN CONCERT de l’Orchestre d’Harmonie d’Epinal (Ohé) : à la Maison Romaine.

Musiques de Films Italiens et Japonais.. Tout public

Samedi 2024-03-16 11:00:00 fin : 2024-03-16 . 0 EUR.

MAISON ROMAINE Rue de Nancy

Épinal 88000 Vosges Grand Est



NEXT CONCERT by the Orchestre d’Harmonie d’Epinal (Ohé): at the Maison Romaine.

Italian and Japanese film music.

PRÓXIMO CONCIERTO de la Orchestre d’Harmonie d’Epinal (Ohé): en la Maison Romaine.

Música de películas italianas y japonesas.

NÄCHSTES KONZERT des Orchestre d’Harmonie d’Epinal (Ohé): in der Maison Romaine.

Italienische und japanische Filmmusik.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT EPINAL ET SA REGION