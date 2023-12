QUINE DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH Maison Richard Nasbinals Catégories d’Évènement: Lozère

Nasbinals QUINE DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH Maison Richard Nasbinals, 13 janvier 2024, Nasbinals. Nasbinals Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

Quine de l’école St-Joseph, organisé par l’APEL. Une partie spéciale enfants gratuite. Lots à gagner : n°1 un bon d’achat de 250€ chez Casino Aumont-Aubrac, n°2 une après-midi DUO à la Chaldette, n°3 un téléviseur 55cm. De nombreux autres lots seront à remporter : paniers garnis, bons carburant, lots bien-être, repas au restaurant, bons d’achat, sorties au Loups du Gévaudan, Bowling et Ski… EUR.

Maison Richard

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

