MOULES FRITES POUR LE TELETHON Maison Richard Nasbinals, 9 décembre 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Soirée Moules Frites au profit du Téléthon. Organisée par l’amicale des sapeurs pompiers de Nasbinals.

Mangez sur place ou à emporter.

Réservation obligatoire : 06 32 41 46 38

Adulte : 15€

Enfant : 10€ ….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Maison Richard

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Moules Frites evening in aid of the Telethon. Organized by the Nasbinals Fire Brigade Association.

Eat in or take away.

Reservations required: 06 32 41 46 38

Adults: 15?

Children: 10?

Velada de moules frites a beneficio del Teletón. Organizado por la Asociación de Bomberos de Nasbinals.

Para comer o llevar.

Reserva obligatoria: 06 32 41 46 38

Adultos: 15?

Niños: 10?

Abend mit Moules Frites zugunsten des Telethon. Organisiert vom Freundeskreis der Feuerwehr Nasbinals.

Essen Sie vor Ort oder zum Mitnehmen.

Reservierung erforderlich: 06 32 41 46 38

Erwachsene: 15 ?

Kind: 10?

Mise à jour le 2023-11-20 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien