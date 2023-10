CONFERENCE LE GEOBIOLOGUE REVELATEUR DE L’INVISIBLE – BENOÎT BLEIN Maison Richard Nasbinals, 21 octobre 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Conférence : Le Géobiologue, révélateur de l’invisible par Benoît Blein.

17h à la Maison Richard

Organisé par Aubrac Bien-être….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:00:00. EUR.

Maison Richard

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Conference: Le Géobiologue, révélateur de l’invisible by Benoît Blein.

5pm at Maison Richard

Organized by Aubrac Bien-être…

Conferencia: El geobiólogo, desvelar lo invisible por Benoît Blein.

17.00 h en la Maison Richard

Organizado por Aubrac Bien-être…

Vortrag: Der Geobiologe, Enthüller des Unsichtbaren von Benoît Blein.

17 Uhr in der Maison Richard

Organisiert von Aubrac Bien-être…

Mise à jour le 2023-10-11 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien