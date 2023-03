Atelier découverte des métiers d’art Maison Revel, 1 avril 2023, Pantin.

Atelier découverte des métiers d’art 1 et 2 avril Maison Revel

Avec d’autres créateurs du territore d’Est Ensemble, nous allons vous faire découvrir nos métiers à travers différents ateliers.

Pour ma part, je suis créatrice de bijoux et je vais vous faire découvrir mon matèriau de prédilection, la porcelaine froide. Je vous expliquerais sa composition, son origine, ses propriétés.

Nous fabriquerons ensuite un petit bijou ensemble durant 1h30 environ.

Il s’agira d’une petite broche inspiré par le végétale et le floral, nous utiliserons une porcelaine de couleur noire que nous réhausserons d’émail doré. Le résultat ne sera sans doute pas sec à la fin du cours mais vous pourrez l’emporter chez vous et attendre que ça sèche.

Il s’agit d’un atelier destiné aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes, il n’y a pas de difficulté particulière, juste la possiblité de découvrir un nouvelle matière et de rencontrer plusieurs artisans au même endroit.

Vous pouvez venir avec une chemise ou un tablier pour protéger vos vetements.

Merci de bien venir à l’heure et de réserver votre créneau.

Nous serons ravis de vous acceuillir à la Maison Revel, situé métro 4 chemins à Pantin.

Maison Revel 56 avenue jean jaurès 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.aurelielejeune.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/aurelielejeunebijoux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/aurelielejeunebijoux/?hl=fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681717457 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

bijou créateur

Aurélie Lejeune