Ateliers découverte des métiers d’art Maison Revel, 1 avril 2023, Pantin.

Ateliers découverte des métiers d’art 1 et 2 avril Maison Revel

Ateliers de pratique et de de découverte des métiers d’art avec des artisans du territoire handicap moteur mi

Maison Revel 56 avenue jean jaurès 93500 Pantin Quatre Chemins Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez découvrir les métiers d’art présents sur le territoire d’Est Ensemble et de Pantin : des ateliers gratuits et tout public sont organisés pour découvrir et tester des métiers d’art du territoire, et rencontrer les artisans qui travaillent à côté de chez vous !

Toute l’année, des céramistes travaillent au sein de la maison Revel. Vous porurez venir visiter leurs ateliers durant les JEMA pour découvrir leur lieu de travail.

Vous pourrez également découvrir le travail de bijoutières, d’une artisane travaillant les émaux…

Enfin, les artisans d’Est Ensemble proposeront des ateliers pour découvrir leurs métiers et les différentes matières qu’ils et elles travaillent au quotidient.

Les ateliers sont sur inscription mais la visite de la maison Revel et ses artisans est en entrée libre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00

2023-04-02T16:30:00+02:00

Est Ensemble