Fresque du textile Maison RêVée Bègles, 3 février 2024, Bègles.

Fresque du textile La Fresque du Textile est un atelier ludique et collaboratif pour sensibiliser aux impacts environnementaux et sociaux de l’industrie textile, son but est de faire réfléchir sur les actions possibles. Samedi 3 février, 15h00 Maison RêVée https://www.billetweb.fr/fresque-du-textile-en-presentiel-begles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Saviez-vous que la confection textile est quasi toujours manuelle ? Quelle est la différence entre viscose et lyocell ? Pourquoi les vertus du coton bio sont-elles de plus en plus débattues ?

Déroulé et infos pratiques

Durée : 3 heures

Un atelier rassemble entre 6 et 8 participant.e.s.

Il fait appel à l’intelligence collective pour reconstituer le cycle de vie d’un produit textile, comprendre ses impacts négatifs et réfléchir aux actions à mettre en place pour les réduire.

L’ animateur.rice veille au bon déroulé de l’atelier et au bien-être de chaque participant.e.

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fresque-du-textile-en-presentiel-begles »}]

vêtements textile

Green Donut