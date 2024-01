Fresque du numérique Maison RêVée Bègles, 27 janvier 2024, Bègles.

Fresque du numérique La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif. Le but de ce “serious game” est de sensibiliser les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique. Samedi 27 janvier, 15h00 Maison RêVée Prix libre et conscient ; inscription requise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet. Véritable outil de team building, cet atelier permet de se rassembler pour apprendre ensemble. Il est avant tout destiné à être réalisé en présentiel, mais un format distanciel est aussi possible.

Icône compréhension 1ʳᵉ partie : Compréhension

En équipe de 4 à 8 autour d’une table, les participant·es identifient puis dessinent les liens entre les cartes du jeu pour construire une véritable “Fresque”.

Icône créativité 2ᵉ partie : Créativité

Les participant·es illustrent leurs propos et messages clés, puis choisissent un titre, pour mieux s’approprier le contenu et créer un esprit d’équipe.

Icône restitution 3ᵉ partie : Restitution

Chaque équipe commente sa fresque : son titre, ses messages clés, sa décoration, puis l’animateur·rice fait une restitution orale de la Fresque réalisée.

Icône action 4ᵉ partie : Action !

Les participant·es prennent connaissance des cartes Action, et échangent entre eux·elles afin de retenir les actions les plus pertinentes.

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/gironde-33-atelier-fresque-du-numerique »}]

numérique écrans

Fresque du numérique