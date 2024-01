Brunch participatif + Atelier 2tonnes – comment agir pour le climat ? Maison RêVée Bègles, 27 janvier 2024, Bègles.

Brunch participatif + Atelier 2tonnes – comment agir pour le climat ? Samedi 27 janvier, 11h00 Maison RêVée Prix libre

Début : 2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T14:00:00+01:00

️ Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition, ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

☀️ Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier (3h, tarif conscient)

Brunch participatif : le lieu vous offre café, thé et jus de fruit, et vous êtes invité à y apporter de quoi compléter pour un brunch convivial. Possibilité de réchauffer sur place (plaques de cuisson et micro-ondes).

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

écologie mobilité

2tonnes