Café compost Maison RêVée Bègles

Samedi 20 janvier, 10h00 Maison RêVée Bègles Accès libre sans inscription, entre 10h et 12h

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00 L’association Au Ras Du Sol, missionnée par Bordeaux Métropole, vous présentera comment réussir son compost : les ingrédients,

les petites bêtes,

le matériel et les solutions en cas de problèmes. Des temps d’échanges sont prévus pour répondre à toutes vos questions.

Accès libre sans inscription, entre 10h et 12h – à partir de 7 ans. Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles

