Chantier participatif d’aménagement à la Maison RêVée Maison RêVée Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Chantier participatif d’aménagement à la Maison RêVée Maison RêVée Bègles, 17 janvier 2024, Bègles. Chantier participatif d’aménagement à la Maison RêVée 17 – 31 janvier 2024, les mercredis Maison RêVée Gratuit, repas offert aux bénévoles sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T10:00:00+01:00 – 2024-01-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T17:00:00+01:00 Un nouveau lieu vient d’ouvrir, les travaux de mise aux normes viennent de se terminer… tout reste à faire ! Agencement, aménagement, récup’ d’objets et meubles divers…

Les idées et l’énergie de chacun sont les bienvenus !

Par ailleurs, pour finaliser cet aménagement, nous sommes à la recherche de plein de choses. N’hésitez pas à les apporter si vous avez certains de ces éléments : des plantes vertes

un smartphone

des magnets

des ardoises

une bibliothèque

une caisse à monnaie

des poubelles

une grille paillasson

des serviettes de table

des nappes

un aspirateur

des torchons

un mixeur Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisonrevee.org/evenement/ouverture-de-la-maison-revee-et-chantier-participatif-damenagement/ »}] bricothèque zéro déchet Planète B Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Code postal 33130 Lieu Maison RêVée Adresse Rue Louis Blériot 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Maison RêVée Bègles Latitude 44.801487 Longitude -0.529635 latitude longitude 44.801487;-0.529635

Maison RêVée Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/