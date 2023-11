Atelier couture – SOS réparation de vêtements Maison RêVée Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier couture – SOS réparation de vêtements Maison RêVée Bègles, 2 décembre 2023, Bègles. Atelier couture – SOS réparation de vêtements Samedi 2 décembre, 15h00 Maison RêVée 20 € Que vous ayez votre machine ou que vous utilisiez une machine prêtée par Cindy, vous aurez trois heures, son expérience et son regard aguerri pour venir à bout des retouches qui vous intimident depuis trop longtemps. Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisonrevee.org/evenement/atelier-couture-sos-reparation-de-vetements/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00 couture atelier Chris Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison RêVée Adresse Rue Louis Blériot 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Maison RêVée Bègles latitude longitude 44.801487;-0.529635

Maison RêVée Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/