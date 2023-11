Atelier Créatif Commun Maison RêVée Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier Créatif Commun Maison RêVée Bègles, 2 décembre 2023, Bègles. Atelier Créatif Commun Samedi 2 décembre, 13h30 Maison RêVée Ces ateliers ont une approche unique.

Nous nous en servons comme fondation, une introduction méditative pour aller chercher notre matière première. Nous pouvons alors nous amuser avec, grâce aux ateliers de dessin, sculpture, argile, mise en scène improvisée et sons vocaux.

L’apprentissage ici n’est pas de réussir quoi que ce soit, mais d’apprendre à dialoguer avec notre créativité plus profonde. Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/AtelierCreatifCommun »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison RêVée Adresse Rue Louis Blériot 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde

