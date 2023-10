Atelier couture « j’apprends à réparer mon vêtement » Maison RêVée Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier couture « j’apprends à réparer mon vêtement » Maison RêVée Bègles, 25 novembre 2023, Bègles. Atelier couture « j’apprends à réparer mon vêtement » Samedi 25 novembre, 15h00 Maison RêVée 25 €, inscription requise Avec cet atelier vous allez apprendre comment faire un ourlet, réparer un trou, recoudre un bouton. Utiliser la brodeuse pour cacher un trou. Pour les plus motivés, comment changer une fermeture à glissière. Venez avec votre vêtement, votre machine (si vous en avez une), Cindy, couturière professionnelle, vous accompagnera. Une machine à coudre, une surjeteuse et une brodeuse seront à votre disposition si vous n’avez votre propre matériel. Il est également possible de venir votre propre projet même si vous ne souhaitez pas suivre le thème du jour, mais en bénéficiant des conseils de Cindy. Atelier en petit groupe de 6 personnes maximum. Merci de vous inscrire pour assurer votre place. Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisonrv.org/evenement/atelier-couture-japprends-a-reparer-mon-vetement-25-e/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

