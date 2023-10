Atelier Fresque des déchets Maison RêVée Bègles, 25 novembre 2023, Bègles.

Atelier Fresque des déchets Samedi 25 novembre, 14h00 Maison RêVée Gratuit, sur inscription

Où vont nos déchets une fois collectés ? Comment sont-ils traités ? Quelles sont les conséquences environnementales de l’incinération, de l’enfouissement et du recyclage des déchets ? Qu’est-ce que le lixiviat ? Voici des questions auxquelles vous serez en mesure de répondre après l’atelier.

La Fresque permet aussi de prendre conscience de notre consommation de ressources au quotidien à travers le prisme des déchets tout en sensibilisant sur les bonnes pratiques de tri et de prévention.

Elle permet enfin de réfléchir sur les pratiques de réduction des déchets et de découvrir des alternatives zéro déchet, zéro gaspillage.

Une partie du jeu consiste à prendre connaissance des cartes collectivement, puis à les disposer par liens pour créer une fresque. Une seconde partie de débrief et d’échanges suivra.

N’attendez pas et venez tester l’atelier !

Cet atelier se tiendra en présentiel et commencera à l’heure précise, donc n’hésitez pas à venir 5mn plus tôt.

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

