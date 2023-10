Atelier couture parent-enfant Maison RêVée Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier couture parent-enfant Maison RêVée Bègles, 4 novembre 2023, Bègles. Atelier couture parent-enfant Samedi 4 novembre, 15h00 Maison RêVée 27 € Au choix, réalisez avec votre enfant un calendrier de l’avent, ou des chaussettes de Noël, en étant accompagné par une couturière professionnelle. Le tissu est fourni, et vous repartez avec votre création personnalisée, avec le prénom de votre enfant brodé !

Si vous avez votre machine à coudre, vous pouvez l’apporter, sinon possibilité de partager du matériel sur place. Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisonrv.org/evenement/atelier-couture-parent-enfant-27e/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00 couture enfants Cindy Pereira Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison RêVée Adresse Rue Louis Blériot 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Maison RêVée Bègles latitude longitude 44.801487;-0.529635

Maison RêVée Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/