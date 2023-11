Fresque du climat Maison RêVée Bègles, 4 novembre 2023, Bègles.

Fresque du climat Samedi 4 novembre, 11h00 Maison RêVée Inscription payante (10 €) + participation libre et consciente pour l’animatrice de la fresque

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h15) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (45min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives. Et après ? Après avoir participé à cet atelier, vous pourrez vous former à l’animation de la Fresque. A votre tour d’organiser des ateliers pour devenir un acteur du mouvement de sensibilisation !

Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement. Inscriptions indispensables.

Vous pouvez apporter de quoi manger et boire, façon brunch ou déjeuner, et pourquoi pas en mode auberge espagnole si le cœur vous en dit.

Vous serez invité à une participation libre et consciente pour l’animatrice de la fresque (les 10 € de l’inscription étant collectés par l’association La fresque du climat)

La fresque se déroule dans la Maison RêVée, nouveau tiers-lieu qui vient d’ouvrir sur le site du centre de tri de déchets de Bègles, dans une belle et étonnante bâtisse en pierre de type chartreuse, en bord de Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T11:00:00+01:00 – 2023-11-04T14:00:00+01:00

