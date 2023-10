Cet évènement est passé Ouverture de la Maison RêVée et chantier participatif d’aménagement Maison RêVée Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Ouverture de la Maison RêVée et chantier participatif d’aménagement Maison RêVée Bègles, 18 octobre 2023, Bègles. Ouverture de la Maison RêVée et chantier participatif d’aménagement 18 octobre – 15 novembre, les mercredis Maison RêVée Gratuit, repas offert aux bénévoles sur inscription Un nouveau lieu vient d’ouvrir, les travaux de mise aux normes viennent de se terminer… tout reste à faire ! Agencement, aménagement, récup’ d’objets et meubles divers…

Les idées et l’énergie de chacun sont les bienvenus !

Par ailleurs, pour finaliser cet aménagement, nous sommes à la recherche de choses. N’hésitez pas à les apporter si vous avez certains de ces éléments : des magnets

1 bibliothèque

Une caisse à monnaie

Poubelles

Paillasson

Grille paillasson

Serpillère / seau

Meuble à vaisselle

Serviettes de table

Nappes

Aspirateur

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00

