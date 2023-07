Découvrez les plus beaux témoignages du XVIe siècle en pays de Langres Maison Renaissance Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Langres Découvrez les plus beaux témoignages du XVIe siècle en pays de Langres Maison Renaissance Langres, 15 septembre 2023, Langres. Découvrez les plus beaux témoignages du XVIe siècle en pays de Langres 15 – 17 septembre Maison Renaissance Entrée libre Du 1er juin au 8 octobre 2023, la maison Renaissance accueille une exposition sur la Renaissance en pays de Langres réalisée par le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire, grâce au PETR du Pays de Langres et à la Ville de Langres. Une trentaine de monuments sont présentés à travers 12 panneaux sur l’architecture civile, religieuse et militaire du territoire. Du château du Pailly à l’ancienne église de Fayl-Billot, de la chapelle d’Amoncourt dans la cathédrale de Langres au « Château Maillard » de Fresnes-sur-Apance, invitation à la découverte des plus beaux témoignages du XVIe siècle en pays de Langres. L’ouverture de la Maison Renaissance permet d’accéder, en plus de l’exposition, aux cuisines situées dans la cave ainsi qu’au remarquable studiolo. Maison Renaissance 20 rue Cardinal Morlot, 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est 03 25 87 67 67 http://www.tourisme-langres.com Construite au milieu du XVIe siècle, la maison Renaissance possède une façade sur cour ornée d’éléments d’architecture caractéristique de cette époque : fenêtres à meneaux, colonnettes cannelées à chapiteaux ioniques et corinthiens, frise de bucranes et grappe de fruits… Parking place du Centenaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Langres exposition Service Patrimoine PAH Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Maison Renaissance Adresse 20 rue Cardinal Morlot, 52200 Langres Ville Langres Departement Haute-Marne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Maison Renaissance Langres

Maison Renaissance Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/