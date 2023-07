Visite commentée de la propriété Maison Renaissance dite du Bailli Montoire-sur-le-Loir, 16 septembre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Visite commentée de la propriété 16 et 17 septembre Maison Renaissance dite du Bailli Adulte : 5€; De 12 à 18 ans et groupes 10 personnes : 4€; moins de 12 ans accompagnés: gratuit

Visite commentée de l’architecture et des intérieurs.

Présentation de l’historique des constructions et des différents occupants et propriétaires, et des derniers travaux effectués par des tailleurs de pierre.

Visite du parc aux arbres centenaires et son jardin à la française, en plein centre-ville.

Maison Renaissance dite du Bailli 44 place Clémenceau 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 66 81 http://maisonditedubailli.free.fr La Maison Renaissance dite aussi « du Bailli » est un magnifique hôtel seigneurial du début du XVIe siècle ayant appartenu à la Famille Fredureau ayant eu la charge de Bailli jusqu’à la Révolution et a été occupée au XIXe siècle par le peintre paysagiste Charles Busson. Elle se compose d’un corps de logis dont la façade est de style pure Renaissance, et d’une aile en retour; ces deux corps de bâtiments sont reliés par une tourelle abritant un bel escalier en vis ; la porte de la tour et les lucarnes sont finement sculptées.

La cour intérieure se prolonge par un grand parc aux arbres centenaires et un petit jardin à la française.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Bourdinaud Annie