JEP2023 Visite guidée maison de champs de Valous Maison Renaissance de Valous L’Arbresle, 16 septembre 2023, L'Arbresle.

JEP2023 Visite guidée maison de champs de Valous 16 et 17 septembre Maison Renaissance de Valous

Visitez l’extérieur d’une « maison des champs » du début du XVIe siècle, mélange de gothisme civil français et de Renaissance italienne. Elle fut jusqu’au XIXème siècle la demeure d’agrément et le domaine agricole d’une famille de notables lyonnais anoblis, les De Valous.

Édifiée hors l’enceinte de la ville à l’époque de François 1er, cette bâtisse conserve, malgré de récentes transformations, son organisation primitive autour de deux cours : l’habitation noble à tourelles et les dépendances agricoles. Près du puits Renaissance classé Monument Historique, la visite évoquera quelques résidents célèbres comme Antonin Dubost et Jean Jacques de Boissieu…

Maison Renaissance de Valous 56 rue Charles de Gaulle L’Arbresle, 69210 L’Arbresle Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0778825308 http://www.amis-arbresle.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

AVA