Ateliers arts du cirque & spectacle Mardi 5 septembre, 10h00, 14h00, 16h30 Maison Relais Farman Pour participer aux ateliers, contactez Astrid Perroy!

De 10h à 11h30 puis de 14h à 15h30, découvrez les arts du cirque durant des ateliers avec des artistes. Quatre discipines sont mises à l’honneur: le fil d’équilibre et Rolla Bolla; la boule d’équilibre; la jonglerie et l’acrobatie au sol.

De 16h30 à 17h30, profitez d’un spectacle professionnel pluridisciplinaire ouvert à tous et toutes !

Maison Relais Farman 1 square Henri Farman Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire

