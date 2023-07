Ateliers Cinéma « la machine à voyager dans le futur » Maison Relais COS Bordeaux, 12 juillet 2023, Bordeaux.

La machine à voyager dans le futur

Ateliers cinéma au sein de structures sociales

Lors de l’été culturel 2023, sur le territoire français, en partenariat avec 8 structures sociales, dans la suite du projet « Changer d’horizon » mené avec succès durant l’été 2022, Cultures du Coeur et le cinéaste Benoît Labourdette portent un projet de création d’un récit audiovisuel collectif et participatif, en appui sur des réflexions partagées autour des usages du numérique, de façon ludique et accessible. Des outils d’intelligence artificielle et des algorithmes seront utilisés, pour accompagner le récit collectif, prendre une distance critique à leur sujet et désacraliser leur usage.. Ce qui est mis en avant est l’accessibilité, la créativité, l’inventivité, le partage, l’empathie, l’éthique humaine. Ces ateliers créatifs seront précédés d’une enquête menée par l’équipe de Cultures du Cœur auprès des partenaires sur les attentes, les usages et besoins de leurs publics au sujet du numérique (pratiques culturelles, personnelles, professionnelles …). Puis, des ateliers préparatoires ludiques autour des « mots du numérique » seront menés par l’équipe de Cultures du coeur. Ce travail préalable de mobilisation et de sensibilisation sera le terrain propice aux interventions créatives de l’équipe de Benoît Labourdette production.

Maison Relais COS 2 rue des Treuils 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

