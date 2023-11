Rassemblement Régional Service Civique : S’engager dans une mission de service civique « Génération 2024 » Maison régionale des Sports Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Rassemblement Régional Service Civique : S’engager dans une mission de service civique « Génération 2024 » Maison régionale des Sports Talence, 19 décembre 2023, Talence. Rassemblement Régional Service Civique : S’engager dans une mission de service civique « Génération 2024 » Mardi 19 décembre, 10h00 Maison régionale des Sports Sur inscription, événement gratuit Le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la DRAJES, la Région Nouvelle-Aquitaine et la collaboration de nombreux partenaires, t’invite à participer au : Rassemblement Régional Service Civique : S’engager dans une mission de service civique « Génération 2024 » Le mardi 19 décembre 2023 de 10h30 à 15h30 à la Maison Régionale des Sports, 2 avenue de l’Université – 33400 Talence Lors de cette journée, tu pourras découvrir les missions de service civique dans le sport, partager les expériences des jeunes volontaires issus de divers domaines : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs… Rencontrer, échanger, discuter… Programme de la journée : 10h00 : Accueil café

10h30 : Ouverture du Rassemblement Régional Service Civique

11h00 : Table Ronde – S’engager dans une mission de service civique « Génération 2024 »

12h30 : Cocktail déjeunatoire au CREPS de Talence

13h30 : Course d’orientation dans un Centre de Préparation aux Jeux (CPJ au CREPS de Talence) et ateliers sur le projet d’avenir

15h30 : Clôture de l’événement Inscription obligatoire avant le 12 décembre 2023 :

https://forms.office.com/e/Qm5C2hYC8C Maison régionale des Sports 2 avenue de l’Université, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/Qm5C2hYC8C »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/Qm5C2hYC8C »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T10:00:00+01:00 – 2023-12-19T15:30:00+01:00

