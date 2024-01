Premiers pas de côté – Pirmil-Les Isles, 18 réponses pour faire transition Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, mardi 30 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-30 14:00 – 17:30

Gratuit : oui

À cheval sur Nantes et Rezé, Pirmil-Les Isles fait partie des grands projets urbains qui dessinent la ville de demain autour de la Loire. Son équation principale : être à la hauteur des enjeux de la transition écologique tout en garantissant l’accessibilité sociale. Sa méthode : associer l’ensemble des acteurs et filières de la fabrique de la ville à la genèse et à la mise en œuvre du projet. Nantes Métropole Aménagement vous propose de découvrir l’ensemble de ces projets lors d’une l’exposition à la Maison régionale de l’architecture, dans l’objectif de nourrir les pratiques et encourager les transitions. Exposition du 11 janvier au 23 février 2024 :du mardi au vendredi de 14h à 17h30 (jusqu’à 20h le jeudi)

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Centre Ville Nantes 44000

06 34 52 11 43 https://www.ma-paysdelaloire.com/ contact@maisonarchi.org https://www.ma-paysdelaloire.com/single-post/premiers-pas-de-c%C3%B4t%C3%A9-pirmil-les-isles-18-r%C3%A9ponses-pour-faire-transitions