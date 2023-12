Comment la photo de chantier parle d’architecture Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Comment la photo de chantier parle d’architecture Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, 14 décembre 2023 17:30, Nantes. Comment la photo de chantier parle d’architecture Jeudi 14 décembre, 18h30 Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Entré libre et gratuite À l’occasion de l’exposition Transformation, rencontre autour de la photographie d’architecture sur le thème : Comment la photographie de chantier parle d’architecture ? Dialogue entre Pierre-Yves BRUNAUD & Alexis PAOLI,

Photographes situés dans le champs du paysage, de l’urbanisme ou de l’architecture. Un échange animé par Hervé MARCHAND,

directeur du festival de la Quinzaine Photographique Nantaise Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 28 rue Fouré 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Alexis PAOLI

