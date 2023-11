Exposition à la Maison régionale de l’architecture – Festival QPN : Transformation Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

23 novembre 2023

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire invite 3 photographes professionnels de l’architecture – Laurent Desmoulins, Pierre-Yves Brunaud, José Hevia – à présenter leurs expériences personnelles et singulières du monde construit contemporain en mutation. À travers trois thèmes – Façonner- Se réapproprier – Réhabiliter, l’exposition propose des situations en mouvement qui témoignent de la réversibilité de l’architecture qu’elle soit planifiée ou spontanée. Exposition du 20 octobre au 22 décembre 2023 :du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 Nocturne le jeudi jusqu’à 20h+ Vernissage le jeudi 19 octobre 2023 à 18h30 Dans le cadre de la 27e édition de la Quinzaine Photographique Nantaise : Transformation Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Centre-ville Nantes 44000

06 34 52 11 43
https://www.ma-paysdelaloire.com/
contact@maisonarchi.org

