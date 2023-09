Transformation Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, 20 octobre 2023, Nantes.

L’acte de construire est traversé par de nombreuses séquences de transformations.

Chaque matériau, lorsqu’il est approvisionné sur un chantier, a déjà vécu des arrangements successifs. Une fois mise en oeuvre la construction subsiste mais l’usage et sa forme peuvent évoluer.

En effet, l’obsolescence du bâti, l’insalubrité, la désaffectation des espaces construits, les friches… la reconstruction de «la ville sur la ville» appelle à la transformation du « déjà-là ». Il s’agit de donner une nouvelle vie à des architectures de qualité comme à des constructions bien plus banales.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire invite 3 photographes professionnels de l’architecture – Laurent Desmoulins, Pierre-Yves Brunaud, José Hevia – à présenter leurs expériences personnelles et singulières du monde construit contemporain en mutation.

À travers trois thèmes – Façonner- Se réapproprier – Réhabiliter – l’exposition propose des situations en mouvement qui témoignent de la réversibilité de l’architecture qu’elle soit planifiée ou spontanée.

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

