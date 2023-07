Tribu Loire Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, 1 juillet 2023, Nantes.

Tribu Loire 1 juillet – 2 septembre Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Entrée libre et gratuite

Dans le cadre du Voyage à Nantes, la Maison régionale de l’architecture s’intéresse à notre rapport entretenu avec les milieux naturels et sensibles du fleuve.

Tribu Loire donne à voir les traces d’un groupe d’individus ayant vécu sur les berges de Loire, autant de sculptures, mobiliers, objets et microarchitectures, réalisés avec la vase de Loire et selon différentes techniques par le duo de designers constructeurs Barreau Charbonnet.

Ces créations expérimentales entrent en dialogue avec six projets d’aménagement et d’accès aux berges de Loire, illustrant les processus contemporains de renaturation, de modelage et de gestion sur du long terme de ces espaces riverains du fleuve.

Exposition co-produite et co-réalisée par la Maison de l’architecture des Pays de la Loire et Barreau Charbonnet.Avec le soutien du Voyage à Nantes, de la DRAC des Pays de la Loire, du conseil régional de l’Ordre des architectes et de l’ensemble des partenaires de la Maison de l’architecture.

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 28 rue Fouré 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 34 52 11 43 http://www.ma-paysdelaloire.com Centre culturel d’architecture, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/naturel et de l’architecture.

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire anime un espace situé rue Fouré, quartier Madeleine Champs-de-Mars .

Une sélection d’ouvrages autour de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme et des territoires est disponible à la vente.

En partenariat avec la librairie Coiffard

©Benoît Chailleux