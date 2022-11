* Lancement * Guide d’architecture St-Nazaire > Nantes Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

* Lancement * Guide d’architecture St-Nazaire > Nantes Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, 24 novembre 2022, Nantes. * Lancement * Guide d’architecture St-Nazaire > Nantes Jeudi 24 novembre, 18h30 Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

Entrée libre et gratuite

Soirée de lancement du guide d'architecture. Entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire
17 rue la noue bras de fer
44200 Nantes
Île de Nantes

L'édition présente des projets d'architecture construits entre 2010 et 2020 sur le grand territoire Saint-Nazaire > Nantes.

Une soirée en compagnie de

auteur de ’ ́ – éditions Gallimard

qui vous parlera de sa façon d'arpenter la ville et le paysage, comédien

qui vous lira des extraits

& les membres de la Maison de l'architecture qui vous présenteront le guide.

Une co-édition Joca Seria & Maison de l'architecture
Identité graphique : Yokna
Les auteurs :

Stanislas Mahé

Jean-Louis Violeau, sociologue

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

………………………………………. Cette publication a reçu le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, de Nantes Métropole, du Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, des adhérents et partenaires privés de la Maison de l’architecture.

………………………………………. Tirage à 4 000 exemplaires

Format : 14 x 22 cm

272 pages

300 photographies en quadrichromie

Couverture souple à rabats

Imprimé en Vendée

ISBN : 978-2-84809-373-4

Prix : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:30:00+01:00

2022-11-24T21:00:00+01:00 mapdl

