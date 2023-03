Atelier créatif pop à la Maison Ravier Maison Ravier Morestel Catégories d’Évènement: Isère

Morestel

Atelier créatif pop à la Maison Ravier Maison Ravier, 22 mars 2023, Morestel. Atelier créatif pop à la Maison Ravier Mercredi 22 mars, 09h30, 10h30 Maison Ravier Le mercredi 22 mars, à 9h30 et 10h30, venez découvrir en famille les collections du musée et le pointillisme !

De 3 à 6 ans. Coin bébés pour les plus petits.

Sur inscription au 04 74 80 06 80 ou par contact@maisonravier.fr Maison Ravier 302, Rue Auguste Ravier Morestel Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:contact@maisonravier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T10:30:00+01:00

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Morestel Autres Lieu Maison Ravier Adresse 302, Rue Auguste Ravier Morestel Ville Morestel Departement Isère Lieu Ville Maison Ravier Morestel

Maison Ravier Morestel Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morestel/

Atelier créatif pop à la Maison Ravier Maison Ravier 2023-03-22 was last modified: by Atelier créatif pop à la Maison Ravier Maison Ravier Maison Ravier 22 mars 2023 Maison Ravier Morestel Morestel

Morestel Isère