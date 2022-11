Animations du 26 septembre à la Maison Raspail Maison Raspail – parc Raspail 94230 Cachan Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Le collectif Maison Raspail vous invite à trois évènements : une fresque des déchets, un atelier de construction de jeux avec des matériaux recyclés, et des vistes de l’exposition et du musée Raspail Maison Raspail – parc Raspail 94230 Cachan Parc Raspail 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, le collectif Maison Raspail vous invite à trois évènements :  Un atelier adapté aux petits et aux grands pour construire un bilboquet-bouteille, jouer avec une toupie-cd rom ou faire décoller une fusée avec une paille ! L’idée de cet atelier est de redonner vie aux déchets (propres) de notre quotidien et de développer notre envie de créer nos propres jeux !  une animation quizz « fresque des déchets ». Les déchets que nous avons dans notre poubelle ne sont que la partie émergée de l’iceberg. L’atelier vous propose de découvrir cet iceberg dans son ensemble et d’appréhender l’impact de différentes étapes de la gestion des déchets et de ses implications.  Et bien sûr des visites de l’exposition et du musée Raspail

