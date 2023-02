Rachi contre l’antisémitisme MAISON RACHI Troyes Catégories d’Évènement: Aube

En journée, réservé aux écoles du département. Les conférences sont ouvertes au public (entrée gratuite – sur inscription)

SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME MAISON RACHI , 5 rue Brunneval, 10000 Troyes Quartier Saint-Jean Troyes 10000 Aube Grand Est “ Des jeunes gens antisémites, ça existe donc, cela ? Il y a donc des cerveaux neufs, des âmes neuves, que cet imbécile poison a déjà déséquilibrés ? Quelle tristesse, quelle inquiétude, pour le vingtième siècle qui va s’ouvrir ! ”

Emile Zola / Lettre à la jeunesse La Maison Rachi et le CDAD organisent ‘‘ une semaine contre l’Antisémitisme & la discrimination raciale ’’ qui se déroulera du 20 au 24 mars 2023, avec deux sessions par jour, à destination de collégiens et lycées du département. Lors de cette semaine, nous proposons une liste de films traitant de la discrimination qui seront diffusés sur grand écran suivis d’un débat animé par un intervenant ayant un rôle majeur dans le judaïsme à chaque session. Notre mission est d’apporter aux mineurs et jeunes majeurs une information sur leurs droits et devoirs. La méconnaissance des cultures peut amener à un cloisonnement et un rejet voire la haine d’une partie de la population en raison de sa religion. Afin de combattre toute forme de violence ou de discrimination fondées sur l’origine ou l’appartenance religieuse, ce projet, qui aura lieu à la Maison Rachi, rappellera aux élèves le sens des valeurs d’égalité, de dignité et de respect des autres. Il s’intégrera dans le parcours citoyen des élèves en permettant d’en atteindre les objectifs. DEUX GRANDES CONFERENCES OUVERTES AU PUBLIC

LUNDI 20 MARS – ESTHER SENOT

JEUDI 23 MARS – TAL BRUTTMANN

