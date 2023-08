Découvrez une maison bâtie par Pierre Debeaux en visite guidée Maison Pradier Lavaur, 16 septembre 2023, Lavaur.

Découvrez une maison bâtie par Pierre Debeaux en visite guidée 16 et 17 septembre Maison Pradier Gratuit. Entrée libre.

C’est une maison tout en béton, sobre et aux formes rationnelles, sans finitions.

Construite dans les années 70 à Lavaur dans le Tarn, elle est l’œuvre de Pierre Debeaux, l’une des grandes figures du modernisme toulousain appartenant au courant dit « brutaliste » et un proche de Le Corbusier.

En apparence, quand on ne voit que sa façade nord, elle ressemble à un bloc de béton mais c’est l’une des réalisations les plus abouties de Pierre Debeaux. Elle est, à ce titre, classée au titre des Monuments historiques depuis plusieurs années.

Curiosité architecturale, sa visite emmène les curieux de surprise en surprise. Jusqu’au toit végétalisé, qui offre une des plus belles vues sur la ville de Lavaur.

Maison Pradier 5 rue Négolasse, 81500, Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Maison Pradier