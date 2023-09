Journée de sensibilisation dans le cadre d’Octobre Rose – Lundi 16 octobre Maison pour tous Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Journée de sensibilisation dans le cadre d’Octobre Rose – Lundi 16 octobre Maison pour tous Villeneuve-Tolosane, 16 octobre 2023, Villeneuve-Tolosane. Journée de sensibilisation dans le cadre d’Octobre Rose – Lundi 16 octobre Lundi 16 octobre, 10h00 Maison pour tous PROGRAMME

> 10h : “Mobilisons-nous” toutes et tous en cuisine pour pâtisser rose ! > 14h30 : “Informons-nous” sur les bons réflexes à adopter avec une séance de sensibilisation animée par une sage-femme. > 15h30 : “Prenons soins de nous” avec un stand massage, un stand vernis rose et un goûter rose. Maison pour tous Rue de l’Esplanade 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane

