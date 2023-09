Atelier compostage – Samedi 30 septembre Maison pour tous Villeneuve-Tolosane, 30 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Atelier compostage – Samedi 30 septembre Samedi 30 septembre, 10h00 Maison pour tous Sur inscription

Pourquoi et que composter ? Quelles sont les petites bêtes qui vivent dans notre compost ? Et si nos résidus végétaux étaient des ressources ? Des réponses et des astuces vous seront proposées.

Gratuit – Adultes et enfants à partir de 8 ans

Maison pour tous Rue de l'Esplanade 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

environnement écologie