Concert Reggae & jam Maison Pour Tous Victor Jara Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne Concert Reggae & jam Maison Pour Tous Victor Jara Champs-sur-Marne, 16 décembre 2023 19:00, Champs-sur-Marne. Concert Reggae & jam Samedi 16 décembre, 20h00 Maison Pour Tous Victor Jara 5€ (prévente/adhérents) 7€ sur place Venez profiter d’un concert à petit prix suivis d’une Jam:

20h:

Bastos

Embassy of Zion suivis

22h: Jam tous styles Maison Pour Tous Victor Jara 2 avenue des pyramides CHAMPS SUR MARNE (77420) Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 05 45 57 https://maisonpourtousvictorjara.com/;https://www.facebook.com/mptvictor.jara;https://www.instagram.com/mpt.victor.jara/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mptvictor.jara »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 60 05 45 57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:55:00+01:00

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:55:00+01:00 Concert Reggae Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Code postal 77420 Lieu Maison Pour Tous Victor Jara Adresse 2 avenue des pyramides CHAMPS SUR MARNE (77420) Ville Champs-sur-Marne Departement Seine-et-Marne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Maison Pour Tous Victor Jara Champs-sur-Marne Latitude 48.853582 Longitude 2.583497 latitude longitude 48.853582;2.583497

Maison Pour Tous Victor Jara Champs-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-sur-marne/