Du geste sportif au mouvement dansé : L’Art du sport 17 – 28 juillet Maison pour tous Tivoli Le Camas

En partant des valeurs intrinsèques au sport que peuvent être l’effort, la fatigue, le doute, l’échec, le collectif, la répétition d’un geste, je tente dans un premier temps de mettre en lumière en quoi ces valeurs peuvent être communes à la danse. Mais qu’est-ce qui fait danse ? Bien que de nombreuses notions ou états existent dans la danse autant que dans le sport, la part d’imaginaire et d’invention de soi semble plus développée par la pratique d’un art.

En tentant de chorégraphier différentes disciplines sportives, d’observer la beauté et l’intelligence des gestes sportifs, les détourner pour les transposer poétiquement, Mylène se saisira lors des ateliers d’une matière d’une immense richesse qui semblera également familière à une grande majorité des publics rencontrés.

Maison pour tous Tivoli Le Camas 66 cours Franklin Roosevelt, 13005 Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00