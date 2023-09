2ème Tournoi d’échecs Intergénérationnel Roll Tanguy Maison pour tous Sud Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle 2ème Tournoi d’échecs Intergénérationnel Roll Tanguy Maison pour tous Sud Saint-Jean-de-la-Ruelle, 30 septembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. 2ème Tournoi d’échecs Intergénérationnel Roll Tanguy Samedi 30 septembre, 14h00 Maison pour tous Sud Le CDJE et la maison pour tous sud organisent un tournoi intergénérationnel le samedi 30 septembre e 14h00 à 17h00: Lieu: maison pour tous Sud espace Roll Tanguy, 4 Chemin de Chaingy, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Gratuit

Public: joueurs amateurs/débutants non classés

Limité à 40 participants

Horaires 14h00-17h00

Cadence 5 parties de 15 à 20minutes sans pendules

Récompenses pour tous les participants Renseignements et infos 06 84 30 80 71 / www.cdje45.fr En parallèle un atelier découverte du jeu d’échecs vous sera proposé Maison pour tous Sud chemin de chaingy 45140 St Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/eEpcFm4irJDuXGt37 »}] [{« link »: « http://www.cdje45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00 Maison Pour Tous Sud Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Maison pour tous Sud Adresse chemin de chaingy 45140 St Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret Lieu Ville Maison pour tous Sud Saint-Jean-de-la-Ruelle latitude longitude 47.901922;1.863132

Maison pour tous Sud Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/