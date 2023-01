PARCOURS CHORE-GRAPHITE Maison Pour tous, Sotteville-Lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Atelier performance en binôme parent-enfants Maison Pour tous, Sotteville-Lès-Rouen 2 rue Sergent Major Thiremberg, Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie Parcours choré-graphite De grands lés de papiers blancs sont posés au sol et investissent différents espaces d’un lieu. Invitation à voyager par la danse et le graphisme, les Parcours Choré-graphites prennent la forme d’atelier-performance où chaque participant devient acteur. Un casque audio sur les oreilles, vous serez guidez par des consignes simples : déambuler, s’arrêter, accélérer, se munir d’un pastel gras, dessiner des points… Temps de partage ludique et collectif où chacun peut être acteur et spectateur du projet en train de se faire, un moment dansé unique où émerge une oeuvre plastique.

