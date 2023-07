E-balade du patrimoine à Sauvelade Maison pour tous Sauvelade, 17 septembre 2023, Sauvelade.

À l’aide d’un plan et muni de votre téléphone, cette randonnée interactive, d’environ 5 km, facile et familiale, vous invite à découvrir, à travers des sites naturels remarquables, le patrimoine vivant de la commune et son histoire.

À l’arrivée, une collation sera servie à tous les participants.

Maison pour tous 64 Camin Gaston lo crotzat, 64150 Sauvelade Sauvelade 64150 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©OT CDB