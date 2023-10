Exposition de peinture: Xaldamar Maison Pour tous Sare, 7 octobre 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Beñat Zamora, dit Xaldamar, est un peintre originaire de Sare. Il exposera les tableaux de sa propre collection dans la salle de l’ancienne bibliothèque de la maison Suharriaga..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 12:30:00. EUR.

Maison Pour tous Suharriaga

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beñat Zamora, known as Xaldamar, is a painter from Sare. He will be exhibiting paintings from his own collection in the former library of the Suharriaga house.

Beñat Zamora, conocido como Xaldamar, es un pintor de Sare. Expondrá cuadros de su propia colección en la antigua biblioteca de la casa Suharriaga.

Beñat Zamora, genannt Xaldamar, ist ein Maler aus Sare. Er wird Bilder aus seiner eigenen Sammlung im Saal der ehemaligen Bibliothek des Hauses Suharriaga ausstellen.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque