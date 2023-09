Réunion : relation de travail déclarée en CESU Maison pour tous Saint-Pée-sur-Nivelle, 12 octobre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

120 minutes pour tout savoir sur la déclaration CESU, les congés payés, les jours fériés,….

2023-10-12 fin : 2023-10-12 20:00:00. EUR.

Maison pour tous Salle Zaldubi

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



120 minutes to find out everything you need to know about CESU declarations, paid leave, public holidays, etc.

120 minutos para saber todo lo necesario sobre la declaración CESU, las vacaciones pagadas, los días festivos, etc.

120 Minuten, um alles über die CESU-Erklärung, bezahlten Urlaub, Feiertage,… zu erfahren.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Pays Basque