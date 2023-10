Hot Halloween Maison pour tous Saint-Médard, 31 octobre 2023, Saint-Médard.

Saint-Médard,Pyrénées-Atlantiques

Ouverture des portes.

19h : Repas

21h : Spectacle chippendales coyote girls.

Salle privative pour enfants avec animations

Star system pour finir la soirée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Maison pour tous

Saint-Médard 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Doors open.

7pm: Meal

9pm: Chippendales coyote girls show.

Private children’s room with entertainment

Star system to end the evening.

Apertura de puertas.

19.00 horas: Comida

21.00 h: Espectáculo de Chippendales y Coyote Girls.

Sala privada para niños con animación

Star system para terminar la velada.

Öffnung der Türen.

19 Uhr: Mahlzeit

21 Uhr: Chippendales-Show coyote girls.

Privater Raum für Kinder mit Animationen

Star system zum Ausklang des Abends.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Coeur de Béarn