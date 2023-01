Nuit de la chouette à Port-Mort Maison Pour Tous Port-Mort, 10 mars 2023, Port-Mort.

Nuit de la chouette à Port-Mort Vendredi 10 mars, 19h00 Maison Pour Tous Port-Mort

Gratuit

Balade à la tombée de la nuit à la découverte et à l’écoute des étonnants oiseaux que sont les chouettes et hiboux

Maison Pour Tous Port-Mort 27940 Eure Normandie

Balade au cours de laquelle vous pourrez découvrir la vie et la spécificité des rapaces nocturnes et écouter et reconnaître leurs chants.

Rendez-vous à 19 heures à la Maison Pour Tous (à côté de l’école et la boulangerie). Durée approximative 2 heures.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur des chemins (terrain plat) et des vêtements chauds et imperméables.



