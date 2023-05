Concert : Kikidékonafon Maison pour tous, 2 juin 2023, Pont-Salomon.

Pont-Salomon,Haute-Loire

L’association Jeunesse et loisirs qui gère le centre et accueille les enfants de Saint Ferréol et Pont Salomon a le plaisir de vous inviter à passer un moment festif et convivial.

Nous vous attendons nombreux !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Maison pour tous

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Jeunesse et loisirs association, which runs the center and welcomes children from Saint Ferréol and Pont Salomon, is pleased to invite you to spend a festive and convivial moment.

We look forward to seeing you there!

La asociación Jeunesse et loisirs, que gestiona el centro y acoge a los niños de Saint Ferréol y Pont Salomon, tiene el placer de invitarle a pasar un momento festivo y de convivencia.

¡Le esperamos!

Der Verein Jeunesse et loisirs, der das Zentrum leitet und die Kinder aus Saint Ferréol und Pont Salomon aufnimmt, freut sich, Sie zu einem festlichen und geselligen Anlass einzuladen.

Wir erwarten Sie zahlreich!

