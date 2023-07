Lez’arts d’été Maison Pour Tous Petit Charran Valence, 11 juillet 2023, Valence.

Lez’arts d’été 11 juillet – 1 septembre Maison Pour Tous Petit Charran Inscription et règlement sur les tarifs de l’accueil de loisirs pour les mineurs de moins de 14 ans. Participation gratuite (inscription obligatoire) pour les adultes. 4 places disponibles pour les adultes.

Stages ouverts de l’été.

La MPT accueille cet été 5 stages de pratique culturelle.

Ces stages sont proposés aux enfants de l’accueil de loisirs, mais aussi aux adultes.

– Le premier stage, porté par la compagnie Coryphée, est un stage de conte. Comment le construire un récit, comment se servir de son environnement pour le créer, au travers d’une déambulation dans le quartier.

– Le deuxième stage est un stage de marionette, conçu par la compagnie Marionétik théâtre. Nous y concevrons une marionnette, et nous apprendrons ensemble à comment lui donner vie.

– Du 24 au 28 juillet, la compagnie « Les Vertébrés » donneront trois ateliers. Un atelier « cyanotype », une ancienne technique de reproduction d’image. Un atelier de création d’affiches, et enfin un atelier de contruction de décors. Les productions des participants aux ateliers seront réutilisés dans le cadre du festival « Dehors ».

– Du 21 au 25 août, un stage de bande dessinée sera porté par Gaël Rousseau. Vous pourrez y apprendre à créer un personnage, puis de vous essayer à différentes techniques de dessins.

– Le 30 août, l’association l’Equipée viendra proposer un atelier « cinema ». Un professionnel du secteur sera présent pour prendre des vues de manière ludique. Les oeuvres ainsi créées seront diffusées lors de la cloture de l’été culturel, le vendredi 1er septembre, lors du cinéma plein air organisé par la MPT.

Maison Pour Tous Petit Charran 30 Rue Henri Dunant, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La Maison Pour Tous (MPT) du Petit Charran est un centre socio-culturel situé à Valence, en France. Fondée il y a plus de 40 ans, cette MPT offre un large éventail d'activités et de services pour les résidents de tous âges et de tous horizons, allant des cours de danse et de musique aux ateliers de bricolage et aux événements culturels. Il a été construit par les habitants après la guerre, grâce notamment à la communauté des Castors. Une fois le quartier construit les habitants ont souhaité avoir un lieu pour se regrouper et échanger, la Maison Pour Tous du Petit Charran était née.

La MPT centre social, est à la fois un lieu ressource et un lieu d’écoute pour les adhérents, habitants, partenaires. Les projets et les actions sont menés collectivement.

En tant que lieu ressource auprès des habitants, notre rôle est de les accompagner dans leur quotidien par les loisirs, la scolarité, les vacances, les événements, les sorties, dans leur développement personnel dans et par le collectif.

Ce développement personnel se fait avec les outils et les moyens contemporains, dont le numérique. C’est pourquoi la MPT est désormais Tiers Lieu d’Inclusion Numérique. De préférence par l’avenue de Chabeuil, suivre le fléchage à partir de la rue de Peyrus au niveau des stations service. Des parkings sont prévus tout autour de la rue Henri Dunant et devant l’école Louise Michel. Veillez à ne pas stationner devant les entrées des habitations. Par l’avenue De Lattre de Tassigny stationnement place Georges Fraisse (anciennement Malossanne) puis traversée piétonne jusqu’à l’entrée rue Henri DUNANT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:30:00+02:00

2023-09-01T20:30:00+02:00 – 2023-09-01T23:00:00+02:00

©MPT Petit Charran